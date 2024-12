Viterbo il 1° del Lazio (3° in Italia) per nuove fonti energetiche rinnovabili installate nell’ultimo anno, con 78.409,38 kw. E’ quanto è emerso nel corso Terzo Forum Energia del Lazio di Legambiente durante il quale è stato presentato il “Dossier Energie Rinnovabili nel Lazio 2024”.

Secondo il rapporto, nel Lazio la produzione è stata di 13.643 Gwh (poco più del 5% della produzione nazionale): è ancora lontana la quota di energia richiesta dai consumi nella stessa regione che ammonta invece a 23.002 Gwh, 3.735 kwh per abitante all'anno: nel Lazio si produce quindi il 40,7% dell’energia che si consuma.

Per il solo fotovoltaico, nell’ultimo anno, in testa c’è ancora Viterbo, seguita da Montalto di Castro e Roma, tutti e 3 risultano anche tra i primi 10 comuni nazionali (per fotovoltaico installato in un anno). Per potenza fotovoltaica complessivamente installata, sul podio regionale c’è in testa Roma, seguita da Montalto di Castro e Latina.

I Comuni dell’eolico nel Lazio sono 33, per una potenza installata complessiva di 75.1 Mw. Piansano presenta la maggior potenza installa con 42 Mw di eolico, seguito da Arlena di Castro e Tessenno rispettivamente con 11,3 e 9 Mw. I comuni nel Lazio dove invece è installata la maggior potenza nominale di energia idroelettrica sono Cittaducale (RI) con 54.500 kw, Salisano (RI) con 24.570 kw e Gallese con 21.377 kw.

I Comuni premiati da Legambiente Lazio sono stati: Calcata, Canale Monterano, Oriolo Romano per l'impegno nel progetto BeCome verso la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili; Viterbo, Montalto di Castro e Roma, per l’aumento di produzione da fotovoltaico.