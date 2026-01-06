SANTA MARINELLA – La nuova scuola dell'infanzia Carducci, progetto dell'amministrazione Tidei destinato alla città e alle nuove generazioni di Santa Marinella al centro del nuovo intervento dell’ex sindaco. «Un'offerta scolastica sempre più potenziata – sottolinea Pietro Tidei - un ventaglio di possibilità sempre più ricco, da consegnare alle giovani famiglie che avranno così la possibilità di affidare le proprie creature a chi si prenderà cura di loro, dai primi insegnamenti al buon pasto, in affetto e sicurezza».

«Un'opera importante, un'opera che coinvolge sei aule più una mensa – aggiunge Tidei - l'ennesima fronte edilizia scolastica, a cui l'amministrazione destinò ben sei milioni di euro. Fondi intercettati grazie alla bontà dei progetti, finanze europee Pnrr. Un'opera però i cui lavori si sono evidentemente, anche in questo caso, fermati».

Tidei sollecita il Comune e la commissaria al ripristino immediato dei lavori di realizzazione, dopo aver effettuato un sopralluogo anche a piazzale della Gioventù: «La nostra speranza e il nostro sollecito, è che i lavori possano riprendere al più presto possibile – afferma Tidei - proprio adesso, dopo le festività natalizie e il ponte di Capodanno. Per questo non vorremmo che la coincidenza dello scioglimento del consiglio comunale possa corrispondere e significare al fermo dei lavori, non è augurio che chi ha a cuore le sorti della città può compiere. Pertanto invitiamo l'ufficio tecnico e il suo dirigente a far riprendere il prima possibile i lavori di realizzazione, sia per non perdere il finanziamento ma soprattutto per non perdere la scuola in quanto ne sussiste davvero bisogno».

