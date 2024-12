S. MARINELLA – Con l’avvento del fine anno, l’amministrazione comunale, inizia a fare un primo bilancio di quanto ottenuto dai suoi rappresentanti. Uno dei temi importanti dell’attuale maggioranza, è indubbiamente lo sport e dunque, il sindaco Pietro Tidei ha deciso di dare alla delegata Marina Ferullo un assessorato per poter gestire le risorse arrivate dal Pnrr e da Città Metropolitana.

Allora assessore, due gli argomenti importanti che interessano gli sportivi di Santa Marinella, due progetti che l'amministrazione aveva nel suo programma e che sta portando avanti con serietà e cioè la nuova piscina comunale e la copertura della tribuna del campo di calcio. «Per quanto riguarda la piscina siamo ormai alla conclusione del primo stralcio grazie al mutuo che da anni era già in attivo nel nostro Comune. Abbiamo scelto di realizzarla alle spalle del campo di calcio, per inserire la nuova struttura nella Cittadella dello Sport. Insomma, da tempo si parlava di questo impianto come il sogno nel cassetto ed invece è diventato realtà. La fase della copertura della piscina è praticamente terminata, perché nel primo stralcio era prevista la parte cementizia e la copertura in legno, che tra pochi giorni sarà conclusa. A breve ci sarà la consegna dei lavori e l'azienda andrà via, quindi quello che competeva a noi è terminato con i due milioni e mezzo che abbiamo preso da Città Metropolitana. Dovrà poi intervenire un’altra impresa che provvederà a realizzare la vasca, il blocco spogliatoio e tutta la parte energetica. Quindi, per arrivare alla consegna delle chiavi tanto per intenderci, ci vorrà un anno e mezzo ancora”.

Per quanto riguarda invece la copertura della tribuna del campo di calcio? “Per questa struttura tanto richiesta da tutti i nostri tifosi che seguono la parte calcistica, noi abbiamo fatto una manifestazione di interesse con aziende che valorizzeranno tutta la parte energetica, compresi i nostri edifici comunali e quindi, finita questa manifestazione interesse, si procederà alla realizzazione, credo che per metà gennaio, si potrà parlare di copertura dove verrà istallato un impianto fotovoltaico che consentirà di rifornire di energia elettrica l’intero complesso e quindi ci sarà un risparmio su quelli che sono i consumi di energia elettrica. Per quanto riguarda tutta la parte dell’illuminazione del campo, ritengo che sia una cosa molto fattiva e tra virgolette molto importante. Per chi domani vorrà prendere in concessione l’impiantistica, avrà un risparmio molto sostanzioso. C’è poi la questione del campo di calcetto dove noi abbiamo fatto una richiesta di finanziamento alla Regione Lazio di 70mila euro, ma la commissione non ha ancora sviluppato le graduatorie. Insomma con i contributi e i mutui siamo riusciti a realizzare ciò che avevamo nel nostro programma. Con l’uscita dal dissesto possiamo ancora migliora l’impiantistica come il Palazzetto dello Sport e la pista di atletica che oggi è un pugno in un occhio visto che circonda il nuovo campo in sintetico”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA