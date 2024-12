Sarà un week-end da bollino arancione per la città dei Papi. Viterbo oggi è tra le 16 città per le quali il ministero della Salute ha previsto l’allerta di livello 2.

Allerta che scatta in presenza di “condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili”.

Torna dunque il caldo africano. Per oggi infatti è atteso un rialzo delle temperature che a Viterbo, come a Bologna, Brescia, Firenze, Latina, Palermo, Perugia, Roma e Verona, dovrebbe arrivare a 39 gradi.

Per affrontare al meglio questa nuova ondata di calore i consigli del ministero della Salute, in particolare per la popolazione più fragile, sono di evitare di esporsi alle alte temperature dalle 11 alle 18, non frequentare le zone particolarmente trafficate, bagnarsi spesso con acqua fresca, assicurare un adeguato ricambio d'aria con la ventilazione naturale, utilizzare correttamente il condizionatore. Inoltre viene suggerito di seguire un'alimentazione leggera e di fare attenzione alla conservazione dei farmaci.

