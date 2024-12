CERVETERI – La notte è passata. Niente scioglimento del consiglio comunale grazie all’approvazione al fotofinish degli equilibri di bilancio. Un punto chiave per la stabilità politica che vacilla da tre mesi e che il giorno prima non aveva raggiunto il fatidico “sì” perché la massima assise cittadina non era nemmeno cominciata, con l’assenza persino del sindaco Elena Gubetti. Alla fine però un’intesa pare sia stata trovata con i consiglieri dissidenti e soprattutto con il leader di Governo Civico Alessio Pascucci. Di che tipo e con quali conseguenza si capirà nei prossimi giorni. Intanto per il primo cittadino è un passo in avanti significativo dopo le polemiche roventi. «Non mi sentirei di dire crisi risolta definitivamente – commenta il sindaco - ma siamo a un passaggio importante. Dopo mesi difficili e confronti molto pesanti, si è venuta a creare una condizione in cui la maggior parte delle persone e dei consiglieri coinvolti nella fase critica, ha espresso la volontà di rimettersi al tavolo e dialogare sui temi della politica. Ovvero un progetto di rilancio dell’amministrazione, una riorganizzazione della macchina amministrativa che punti a una maggiore efficacia e efficienza con un coinvolgimento negli aspetti decisionali prioritari».

L’opposizione però mette il dito nella piaga. «Sono a dir poco imbarazzanti – rincara la dose Luca Piergentili, consigliere comunale di centrodestra - in dieci giorni hanno collezionato la chiusura di un nido comunale da parte della Asl, il sequestro del depuratore di Campo di Mare da parte della Capitaneria di porto, la bocciatura da parte del Tar per la vicenda delle antenne telefoniche. Una città allo sbando».

