ALLUMIERE - Il Monte Piantangeli, il tempio della Grasceta e Cerro Bello: un’avventura incredibile nei Monti della Tolfa. Domenica è in programma a Tolfa una imperdibile escursione promossa da Davide Cutugno (Guida Ambientale Escursionistica).

L'escursione si svolgerà lungo il meraviglioso territorio sul versante nord di Tolfa, immersi nel verde dell’Università Agraria. "Preparatevi per un’escursione facile ma sorprendente - spiega la guida Davide Cutugno - che vi porterà alla scoperta di meraviglie uniche: Il Tempio Etrusco di Grasceta dei Cavallari, un luogo pieno di mistero e storia. A seguire si arriverà ad ammirare i ruderi dell’Abbazia di Piantangeli dove la natura incontra il fascino del passato.

Ma non finisce qui! Durante il cammino, ci fermeremo ad ammirare un cerro monumentale con una circonferenza impressionante di 4,80 metri, un vero spettacolo della natura. Non dimenticate la macchina fotografica per catturare tutta questa bellezza". Per avere un colloquio con la guida contattare il tel. 331 4341365. L'escursione si snoderà su un percorso lungo 13 km con un dislivello di 500 metri della durata di 7 ore (salvo imprevisti) più la pausa per il pranzo; durante il tragitto non sono presenti GUADI. Sono ammessi i cani al guinzaglio.

È necessario portare abbigliamento a strati e antipioggia e indossare scarpe e bastoncini da trekking. Occorre portare una lampada frontale con pile di ricambio, il pranzo al sacco, lo zaino, l'acqua (almeno 1,5 lt a testa), il fischietto, un piccolo snack e gli integratori a base di sali minerali.

L'appuntamento è a Tolfa alle ore 9,30. Per gli adulti la quota di partecipazione è di 18 euro e per i ragazzi sotto i 14 anni non compiuti 10 euro. I pagamenti (anche con pos) vengono sempre effettuati sul posto.

La quota comprende escursione con guida ambientale escursionistica sopra riportata, polizza infortuni giornaliera per ogni partecipante (valida fino al settantacinquesimo anno di età), assistente di supporto quando necessario, sopralluogo di verifica effettuato qualche giorno prima sul percorso prestabilito quando è opportuno.

È possibile offrire o chiedere un passaggio in auto mettendosi in contatto con gli altri escursionisti disponibili al car sharing chiedendo di entrare nel nostro gruppo Telegram mandando un messaggio a https://wa.me/message/EU2WQGMLIS3WN1

