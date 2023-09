CERVETERI – Si spera nella rivoluzione dopo il cambio di ditta della nettezza urbana, ma gli incivili aumentano gettando a terra rifiuti di ogni tipo. L’altra grande sfida è quella della lotta a chi continua, in modo indisturbato, a deturpare l’ambiente insudiciando strade e marciapiedi. E poi il grande punto interrogativo riguarda i bonus dopo l’entrata a regime della Tarip, il meccanismo che tende a premiare chi conferisce meglio l’indifferenziato rinunciando a gettare il classico sacchetto mischiato durante la settimana. Tanti cittadini hanno segnalato di non aver ricevuto gli sconti sulla bolletta scrivendo pubblicamente sui social. Tornando agli “sporcaccioni” seriali, anche le zone del centro, come il sentiero di Lawrence, si sono trasformate in una pattumiera a cielo aperto. Materassi, elettrodomestici, mobili, pneumatici e rifiuti di vario genere sono stati scaraventati dalle pendici di via del Lavatore, nei pressi del fosso Manganello. Distese di rifiuti sulla Doganale e sulla Settevene Palo altra arteria piena di mini discariche alcune delle quali hanno persino raggiunto la carreggiata. I residenti del continuano a sollecitare l’installazione delle foto trappole e delle telecamere a circuito chiuso. Nel degrado anche molte vie di Cerenova e Campo di Mare, le frazioni balneari assediate dai turisti durante la stagione estiva.

©RIPRODUZIONE RISERVATA