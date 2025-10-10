TARQUINIA - «Apprendo con soddisfazione, in qualità di ex assessore comunale, dell'inaugurazione, lo scorso 6 ottobre, della nuova sede dell’Anagrafe – Servizi demografici ed elettorali, stato civile, leva militare e servizio statistico, situata a Tarquinia in via Giuseppe Garibaldi».

Alberto Riglietti, attuale presidente dell’Università Agraria di Tarquinia in quota Fratelli d’Italia, non manca di sottolineare quanto il progetto sia stato voluto e avviato dalla precedente amministrazione Giulivi. «Trova così compimento - dice infatti Riglietti - un'opera programmata dalla precedente amministrazione. I nuovi locali, moderni e funzionali, sono collocati al piano strada, garantendo così un accesso più agevole anche alle persone con disabilità, nell’ambito di una più ampia riorganizzazione degli uffici comunali volta a offrire spazi più accoglienti, tempi di risposta più rapidi e servizi più efficienti».

«Esprimo particolare soddisfazione per aver contribuito, insieme ai colleghi della giunta e dell’amministrazione precedente, all’elaborazione del progetto e all’avvio dei lavori, che hanno poi trovato completamento sotto l’attuale amministrazione - aggiunge Riglietti - Si tratta di un importante intervento per trasferire gli uffici in una sede più ampia e accessibile ai cittadini, per il quale mi sento di ringraziare anche i dipendenti comunali che hanno lavorato alla sua realizzazione».

