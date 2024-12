TARQUINIA - Il 14 settembre è una data speciale per gli amanti dell'astronomia del Lazio, poiché segna la Notte Internazionale dell'Osservazione della Luna. Questo evento, nato grazie all'organizzazione della NASA, celebra la bellezza e il mistero del nostro satellite naturale ed offre un'occasione unica per osservare la Luna e Saturno con gli anelli quasi di taglio in questo periodo, attraverso potenti telescopi. Per l’occasione sono previsti tre appuntamenti straordinari, tutti ad ingresso libero e gratuito, che avranno luogo in concomitanza in diverse località del Lazio tra queste c’è anche Tarquinia. L’osservazione è prevista a Campo Cialdi – Parco Palombini, con entrata da via della Ripa, 25. Il Gruppo astrofili Galileo Galilei APS di Tarquinia ospita un evento straordinario: dalle 19 alle 23, i telescopi del Gruppo saranno a disposizione dei visitatori per osservare la Luna e Saturno. I soci dell'associazione offriranno spiegazioni dettagliate sul satellite . Questo evento è organizzato in collaborazione con la Società Tarquiniese di Arte e Storia nonché con il patrocinio del Ministero della Cultura e prima dell’osservazione, alle ore 18, è prevista la possibilità di partecipare ad una visita guidata gratuita, a cura della Società Tarquiniense d’Arte e Storia, dei monumenti più significativi della Corneto medievale con una guida autorizzata. L’appuntamento è in piazza Cavour alle 17,45. (Per informazioni: tarquiniense@gmail.com • tel. 0766 858194 – 339 2011849 info@grag.org • tel. 347 5698423). Gli eventi offrono un'opportunità unica di esplorare il cielo notturno e approfondire la comprensione delle meraviglie astronomiche. Gli astrofili condivideranno la loro passione per l'astronomia, ispirando curiosità e interesse nei cuori di giovani e adulti. In caso di maltempo, l'evento potrebbe essere annullato. Gli altri due appuntamenti sono previsti a Viterbo e Roma.

A Viterbo - Giardini Colle del Duomo - Palazzo dei Papi, con il patrocinio del Comune di Viterbo, con ingresso dal Polo Monumentale Colle Del Duomo. L'osservazione avrà inizio alle 19 e terminerà alle 23. L'ingresso è libero e gratuito, senza necessità di prenotazione. Gli astrofili forniranno spiegazioni sulle caratteristiche della Luna. Inoltre, sarà possibile ammirare Saturno.

Anche a Roma, il Gruppo Astrofili Galileo Galilei APS sarà presente con un evento simile sul prato di Villa Carpegna. L'appuntamento inizierà alle ore 19 con i soci del Gruppo Astrofili Galileo Galilei APS che metteranno a disposizione i loro strumenti per una serata divulgativa. Oltre all'osservazione della Luna, sarà possibile ammirare Saturno, il gigante del Sistema Solare, attraverso i telescopi. Le spiegazioni e le curiosità condivise dai soci renderanno l'evento ancora più affascinante.

