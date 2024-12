CIVITAVECCHIA – In occasione degli eventi organizzati per la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 3DBerto (Alberto Monachini) scende nuovamente in campo con “Virtual immunity game”. L’associazione Bioscienza responsabile in collaborazione con Monachini ha organizzato diverse sfide in realtà virtuale che metteranno in evidenza il livello di conoscenze nell’ambito immunologico. I giocatori muniti di visori, a turno lanceranno virtualmente il dado, per poi muoversi sul tabellone di gioco. Per andare avanti nel percorso bisogna rispondere correttamente alle domande. Vince chi arriva per primo all’ultima casella. L’evento sarà a Frascati.

