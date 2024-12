CIVITAVECCHIA – Nottata difficoltosa per i Vigili del fuoco di Civitavecchia. Dalle ore 01.30 è cominciata una lunga serie di incendi. In via della cooperazione gli uomini della Bonifazi hanno domato le fiamme scaturite dall'incendio di due autovetture alimentate a Gpl. La rapida operazione di spegnimento ha salvaguardato le abitazioni prospicienti.

In seguito si sono portati prima in via Baccelli, e poi in via Sabatini per incendio generico. I Vigili del fuoco di Civitavecchia si sono portati rapidamente sul posto con gli equipaggi della 17A, autobotte AB17 e AS17. A bruciare erano i portoni di accesso degli stabili in indirizzo. Tanto fumo che ha invaso i vani scale. Gli uomini della Bonifazi oltre a estinguere le fiamme hanno provveduto a fare opera di ventilazione tramite moto ventilatori in dotazione. Non si è registrato nessun ferito. Sul posto presenti il 118, Carabinieri e la Polizia di Stato per i rilievi del caso.