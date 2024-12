LADISPOLI – Spiaggia “invasa” da centinaia di persone. Famiglie, giovani e meno giovani. La festa organizzata dall’amministrazione comunale a Marina di Palo è stata «una festa per tutti». Il delegato al Demanio marittimo Pierpaolo Perretta traccia il bilancio della sera del 14 agosto che ha visto il dispiegamento di forze dell’ordine (Polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza, Guardia Costiera), della Polizia locale e dei volontari di Protezione civile, Dolphin e Avalon.

Ma se la festa, in tema sicurezza è andata bene, con l'assenza di falò o disordini, lo stesso non si può dire per l'inciviltà. A risentirne di più proprio l’arenile di Palo.

«Alcuni soggetti - ha commentato Perretta - hanno fatto scempio delle nostre spiagge, abbandonando rifiuti. Faremo tesoro di quanto accaduto per migliorare». «Non possiamo tollerare che riaccada questo scempio: non è corretto per i cittadini e per chi il mare lo vive».