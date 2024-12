CIVITAVECCHIA – Prime ore di ordinaria follia, quelle di domenica mattina sull’Aurelia. A raccontare, amareggiato, quanto accaduto è il titolare del truck food che staziona nei pressi del ponte di Campo dell’Oro. Aveva appena iniziato a lavorare, era poco prima delle 5 del mattino. I locali attorno avevano ormai spento la musica e chiuso i battenti. Così i ragazzi, come spesso accade, si sono presentati davanti al furgone per uno spuntino all’alba. Tutto nella normalità finché non è arrivato un gruppo di ragazzi da Santa Marinella. «Hanno iniziato a trattare male alcuni miei clienti, a dare fastidio, non volevano rispettare la fila - ha raccontato il titolare in un video postato poi sui social, ricevendo attestati di solidarietà ed affetto - all’inizio non avevo capito cosa stesse accadendo, poi ho sentito le urla.

Sono uscito, ho provato prima a calmarli, poi li ho invitati ad andare via». Ma evidentemente non era quello che si aspettavano. E così i cinque ragazzi sono entrati nel furgone e hanno iniziato a buttare a terra tutto, dai condimenti alle bevande, danneggiando tutto. Chi era in fila è scappato o su ha attraversato la strada per dare l’allarme. «Hanno strattonato mia moglie, prendendola per i capelli» ha raccontato ancora il titolare, con la donna che è stata anche refertata al pronto soccorso del San Paolo. I cinque ragazzi sono stati identificati per la successiva denuncia a piede libero dai carabinieri del nucleo Radiomobile; sul posto in ausilio anche una volante della Polizia. «Fino alle 9 del mattino - ha concluso - siamo rimasti a pulire e disinfettare. Poi siamo andati a fare la spesa, non avevamo più nulla. Mi dispiace per i miei clienti».

