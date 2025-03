LADISPOLI – Prima la fuga dopo aver eluso l’alt della Polizia di Stato, poi è finito a terra con il suo motorino inseguito dalla volante. Attimi concitati questa mattina perché il fuggitivo si è rialzato inveendo contro gli agenti del commissariato di via Vilnius. Tanto che in via Palo Laziale, all’ingresso sud della città, sono arrivate pure le pattuglie dei carabinieri e i vigili urbani di viale Mediterraneo. Le forze dell’ordine hanno faticato non poco a placare le ire dell’uomo, un 37enne per altro noto per numerosi reati commessi in passato. Dopo circa mezz’ora di escandescenze, il conducente dello scooter, residente in città, è stato ammanettato sotto gli occhi di passanti e automobilisti imprigionati nel traffico. A poco a poco la situazione fortunatamente è tornata alla normalità con la polizia municipale che ha eseguito i rilievi. Il 37enne alla fine è stato ammanettato prima del trasporto con l’ambulanza del 118 all’ospedale Padre Pio di Bracciano. Da capire i motivi della fuga non era a posto né con l’assicurazione né con la revisione del proprio scooter. Quindi dovrà rispondere ora anche di resistenza a pubblico ufficiale. Sono giorni piuttosto impegnativi per il commissariato ladispolano. Agenti intervenuti anche l’altra mattina per arginare un 50enne cerveterano che, armato di coltello, stava minacciando i passanti, tra cui anche minorenni per poi salire su un autobus del trasporto locale. Ora è ricoverato al San Paolo di Civitavecchia e anche la sindaca di Cerveteri è intervenuta nuovamente sul caso. «La persona in questione – ha scritto - si trova attualmente ricoverata in una struttura adeguata, dove sta ricevendo tutta l’assistenza necessaria. Questa è la notizia più importante: non vi è alcun pericolo per la comunità».

