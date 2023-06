Non rispetta l’orario di apertura. La polizia amministrativa, diretta da Antonio Consoli, sanziona così un bar, noto luogo di ritrovo della movida viterbese. L’infrazione è stata riscontrata nel corso dell’intervento operato dai poliziotti dell’Amministrativa insieme a due equipaggi della squadra volante , a seguito della segnalata presenza di numerosi avventori che stazionavano nei pressi del esercizio pubblico fuori dell’orario consentito, alcuni dei quali stavano creando serie turbative sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. L’episodio verrà segnalato anche al Comune di Viterbo per i profili di sua competenza, in quanto il titolare del locale di intrattenimento risulta intestatario di licenza comunale.