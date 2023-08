LADISPOLI - Si è spinto in acqua nonostante il mare molto mosso e non riusciva più a tornare a riva a causa della risacca. Attimi di paura intorno all’ora di pranzo sulla spiaggia di Torre Flavia, per un uomo di 47 anni. Notata la difficoltà del 47enne a rientrare, è subito scattato l’allarme in spiaggia. In suo soccorso il bagnino Andrea Giovannetti e Perla e Argo i due cani bagnino del SICS operanti sulla spiaggia di Torre Flavia durante i fine settimana. Prezioso anche l'intervento del surfista, Andrea Ugolini uscito con la sua tavola da surf per dare una mano. Per fortuna, solo tanto spavento. Della vicenda è stata subito allertata la Guardia Costiera.