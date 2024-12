NEPI - E’ morta Rosilde Mazzalupi, la donna di 68 anni coinvolta in un bruttissimo incidente avvenuto ieri a Nepi, poco dopo le 11 in via Roma. La donna è stata falciata da un mezzo pesante in prossimità delle strisce pedonali.

Fin da subito, le condizioni di Rosilde sono apparse gravi, tanto che era stata trasportata in elisoccorso al policlinico Gemelli di Roma, dove era stata operata d’urgenza. Dopo una notte trascorsa nel reparto di Rianimazione, tuttavia, è arrivata la peggiore delle notizie: la 68enne non ce l’ha fatta: troppo gravi le lesioni riportate agli arti e all’addome.

«Rosilde ci ha lasciato – spiega il sindaco Franco Vita -. Tutti abbiamo sperato e pregato per lei. Ci mancherà il suo sorriso e soprattutto mancherà alla figlia Simona e ai suoi nipoti. Una tragedia per la nostra comunità. A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale la vicinanza e le più sentite condoglianze a Simona». Stando a una primissima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che la donna stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo pesante l’avrebbe travolta.

