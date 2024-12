S. MARINELLA - Attaccato a spada tratta dalla coalizione di centro destra cittadino, il consigliere di maggioranza Jacopo Iachini risponde in merito ad un suo presunto conflitto di interessi con la carica che ricopre. “Tengo a precisare alcune questioni, che dovrebbero essere comunque di conoscenza a chi si occupa di amministrazione, ma che invece preferisce diffondere notizie tendenziose, atte a mettere in cattiva luce l'operato dell'amministrazione soltanto per visibilità politica – dice Iachini - la Santa Marinella Servizi è una società del Comune e il socio unico è il Sindaco protempore che la rappresenta attraverso il Consiglio Comunale, nominando un Cda per la gestione ordinaria. Se la Santa Marinella Servizi chiudesse con un utile di esercizio, questo verrebbe messo a disposizione delle casse Comunali e non dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Ciò specificato, il presidente del Cda, Fabio Iachini, non ne trae alcun profitto. Inoltre si precisa che l'attuale Cda in carica da quasi tre anni, non ha percepito nessuna indennità e nessun rimborso spese, a differenza dei Cda che negli ultimi 18 anni si sono succeduti. Quindi, gli attuali consiglieri del Cda svolgono esclusivamente un servizio per il Comune a titolo gratuito. Per cui non c'è alcun conflitto di interessi, se non unicamente quello di rendere un servizio per la citta. Per quanto riguarda il tema della pulizia del famoso terreno, lo stesso fa parte di un esproprio che il Comune ha eseguito al fine di portare a compimento un iter progettuale relativo ad una importante opera pubblica che riguarda la foce del fosso di Castelsecco e le aree adiacenti. Va ricordato, che l'area, in passato, è stata spesso oggetto di incendi, per cui il Comune era costretto ad emettere ordinanze ai privati per garantire la bonifica e la pulizia dell'intera zona, questione superata nel momento in cui la stessa è divenuta patrimonio dell'Ente che ha provveduto quindi, in proprio, attraverso la Santa Marinella Servizi, alla bonifica. Anche dal punto di vista della viabilità, c'è stato un sensibile miglioramento, così come confermato anche dal Comando di Polizia Locale”. “Riguardo l'ultimo aspetto rilevato – conclude Iachini - e cioè che l'attuale presidente non abbia portato alcuna miglioria nella sua gestione, invitiamo a verificare i bilanci degli ultimi anni, gli investimenti fatti sulle attrezzature e l'ampliamento e la riorganizzazione della pianta organica della società. Mi piacerebbe infine ricordare che sono il primo degli eletti in questa maggioranza e sono sempre a disposizione per risolvere i problemi quotidiani. Questo modo di far politica non mi appartiene, e allontana i giovani dalla vita pubblica”.

