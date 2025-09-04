S. MARINELLA – Gli esponenti politici di maggioranza Emanuele Minghella, Maura Chegia, Marina Ferullo e Paola Fratarcangeli, rispondono ad un fantomatico falso profilo che si firma come “braccio da montone”, che ha attaccato i quattro consiglieri accusati di non incidere particolarmente sull’attività amministrativa. “Non si comprende come questo braccio di montone se la sia presa con noi quattro – dicono i consiglieri – ha iniziato con un temporale e quindi costui dovrà spogliarsi del montone e indossarlo in inverno, in modo di percepire le giuste stagioni e non scrivere falsità in preda a vampate di calore. Le parole contenute nell'articolo non hanno molto senso. È curioso come l'autore citi solo Minghella, Chegia e Fratarcangeli, tra l’altro gli unici ad essersi esposti, rimproverandoci di non aver agito in maniera più incisiva. D'altronde, a volte le parole pesano più dei fatti, ma nel nostro caso sono le azioni a contare e gli impegni li abbiamo presi pubblicamente, in assemblea cittadina. A differenza di quanto suggerito nell'articolo, non abbiamo avallato né proposto alcuna modifica alla linea precedente per la gestione del castello di Santa Severa. La dichiarazione del Sindaco non è una delibera consiliare, finché il consiglio non si pronuncerà, l'accordo precedente, raggiunto durante la giunta Zingaretti e da Minghella, oltre che votato anche per gran parte scritto a quattro mani con Lazio Crea, rimane valido. Siamo convinti che non ci sarà alcun passo indietro e che anzi, si andrà avanti. Inoltre, come promesso, abbiamo invitato il Comitato per la difesa del Castello alla prima commissione. La nostra linea d'azione è chiara e coerente, anche se l'articolo sembra volerci dipingere diversamente. Pensiamo che il Castello sia il centro nevralgico per lo sviluppo culturale ed economico non solo di Santa Marinella ma di tutto il comprensorio e continueremo a lavorare per questo”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA