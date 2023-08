CERVETERI – Il sogno C Gold si è avverato ma ora è tempo di ripartire per la nuova stagione agonistica dopo la cavalcata avvincente dello scorso anno. Ma c’è già una sorpresa, forse non proprio gradita per giocatori e tifosi: il PalaRim non è stato omologato dalla Federazione regionale della pallacanestro per le partite in campionato. Così la Edilizia Rim si ritrova a dover ricorrere al piano B e trasferirsi nell’impianto di Valcanneto. Ci si aspettava una deroga o quantomeno un’altra decisione dai vertici federali ma così non è stato e ora, a pochi giorni dall’avvio della stagione agonistica, i cestisti etruschi dovranno attrezzarsi lontano dalla struttura di via Graziosi, il fortino dei cerveterani durante questi tre anni avvincenti dove il gruppo di coach Giorgio Russo ha ottenuto tre promozioni. Non c’è ancora la pronuncia ufficiale anche se le speranze sono ridotte al lumicino. «Dovrebbe essere sicuro ormai Valcanneto – conferma Daniele De Stradis – generale manager della Edilizia Rim Cerveteri - anche se con il campionato che inizierà il 15 ottobre noi proveremo ancora a forzare la mano chiedendo una proroga. È una situazione complicata, vedremo. Intanto c’è grande entusiasmo perché il 29 si parte e siamo concentrati per provare a disputare una stagione esaltante dopo i tre salti di categoria negli ultimi tre anni. Non vediamo l’ora». Intanto martedì prossimo si parte con il raduno e la consueta preparazione atletica agli ordini di coach Russo e lunedì ci sarà un’altra riunione nel tentativo di far cambiare idea ai vertici federali.

