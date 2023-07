ALLUMIERE - Ad Allumiere alcuni residenti hanno riscontrato problemi con lo sportello bancomat e i consiglieri comunali di opposizione del gruppo Pd, Nicol Frezza e Enrica Fracassa hanno raccolto le proteste dei cittadini. I consiglieri e molto cittadini lamentano la mancata attivazione dello sportello del Bancomat. "Per la cronaca - spiegano I consiglieri comunali di opposizione del PD Nicol Frezza e Enrico Fracassa - nel paese le due filiali delle banche hanno chiuso e per sopperire a questa carenza la passata amministrazione ha dato il via alla realizzazione di uno sportello bancomat che doveva essere attivo dal 24 giugno, ma che invece non è stato attivato e ciò ha creato indubbi problemi e disguidi ai cittadini di Allumiere, in particolare agli anziani e a chi non ha la macchina. Gli sportelli Bancomat più vicini sono infatti o a Tolfa o a Civitavecchia". Una delle residenti di Allumiere scrive: "Esco di casa, a piedi, non guido, e tutto ciò che riesco a fare, lo faccio a piedi. Mi reco a prelevare, vado al nuovo bancomat (sulla pagina FB risultava attivazione sabato 24 giugno). Niente, nessuna attivazione. Torno indietro, pensando di poter comunque usufruire del “vecchio” bancomat, invece, mi trovo di fronte ad una lastra di metallo. Mi sono quindi recata alla posta e, dopo una fila abbastanza lunga, ho potuto prelevare, ma sono stata costretta a suddividere l’importo necessario in due operazioni di prelievo, perché il banco posta non consente di prelevare la cifra in unica operazione. Morale della favola: dopo circa un’ora e mezza e con doppia commissione sono riuscita ad avere la cifra necessaria”.

A tal proposito i consiglieri del PD rimarcano: "Come questa compaesana ci sono molti cittadini di Allumiere che non potendo per vari motivi guidare non possono raggiungere autonomamente Tolfa. Possibile che nessuno abbia pensato a mantenere attiva la vecchia postazione fino alla "reale" attivazione del nuovo Bancomat?". Da Tolfa poi qualche residente denuncia che: "Questo disservizio del Comune di Allumiere crea problematiche anche a Tolfa.

Infatti per tre giorni non si è potuto prelevare al bancomat, perché i soldi immessi nel circuito erano finiti, a causa del fatto che molti cittadini di Allumiere giustamente si sono recati nel vicino comune per prelevare".

Quindi i consiglieri di opposizione Nicol Frezza e Enrico Superchi concludono: "Morale della favola: due comunità intere rimangono senza soldi a causa di una malagestione. Forse anche questo fa parte del progetto di Unione dei Comuni. Uniti nella speranza di avere un'amministrazione efficiente, forse".

