LADISPOLI – Campionessa e ora anche ideatrice di eventi. Nicole Cicillini, 24 anni e un futuro roseo nel motociclismo, il prossimo 10 marzo sarà in piazza Rossellini nell’ambito di “Motori e salute”, manifestazione dedicata al mondo dei motori. Nicole, da tanti anni in sella alla sua Yamaha, a breve sarà impegnata nel campionato Italiano ed Europeo. Con il suo numero 11 ha già alle spalle una discreta esperienza. L’atleta del Team Prata Motor Sport è reduce dal primo campionato italiano di velocità femminile organizzato dalla Fmi. Il comune ladispolano le rende omaggio. «A partire dalle 10 di domenica 10 marzo – anticipa l’assessore agli Eventi, Marco Porro – piazza Rossellini ospiterà una iniziativa dedicata al mondo dei motori che siamo certi coinvolgerà la cittadinanza. Sarà esposta la moto della nostra concittadina Nicole Cicillini, si potranno ammirare il motorhome, simulatori di gare da corsa e seguire lezioni di spinning. Soprattutto i simulatori che permettono di vivere virtualmente il brivido della velocità sulle due ruote saranno particolarmente apprezzati dai giovani. Sarà anche il modo giusto per celebrare la centaura Nicole Cicillini che da anni tiene alta la bandiera della nostra città nelle competizioni motociclistiche». Nel 2023 Nicole è stata una delle protagoniste in campo europeo grazie agli ottimi risultati nel Trofeo del Mediterraneo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA