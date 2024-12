Prossimo test a Varano il 27 e 28 luglio. Poi preparazione per le ultime due gare del campionato italiano. Ci crede eccome Nicole Cicillini, motociclista 24enne di Ladispoli costretta però a lasciare l’Europeo femminile per mancanza di sponsor. Perciò Cicillini non sarà né nel circuito di Brno, in Repubblica Ceca e a Rijeka in Crozia nei mesi di luglio e agosto. «Di comune accordo con gli sponsor attuali e il team Prata Motor Sport – aggiunge la campionessa – abbiamo deciso di utilizzare le nostre ultime risorse nel Campionato italiano di velocità femminile con l’obiettivo di rimanere in lotta per il titolo fino all’ultima gara». Dunque la campionessa non si abbatte nonostante le difficoltà e prova almeno a ottenere qualcosa di importante nel trofeo nazionale. La prossima gara è prevista il 15 settembre a Varano De’ Melegari, nella provincia di Parma. Nicole attualmente si trova nella terza posizione generale a soli 12 punti dalla prima. Il suo obiettivo è di rosicchiare ancora più posizioni, a partire dal prossimo gran premio emiliano, magari portandosi a ridosso del secondo posto per poi sferrare l’attacco decisivo. «All’appello ci sono ancora due prove per me – prosegue Nicole Cicillini – a Varano e poi a Imola. Mi gioco tanto in questi due appuntamenti e cercherò di prepararmi al meglio in estate. In programma ho appunto una gara di allenamento a luglio sempre a Varano per poter iniziare a testare il circuito. Sono pronta e motivata anche se ovviamente mi dispiace di dover lasciare l’Europeo. Mi trovavo in quinta posizione e il podio non era così lontano».

©RIPRODUZIONE RISERVATA