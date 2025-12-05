TARQUINIA – Pietro Serafini ha ricevuto da Fabio Gagni, patron di “Se Ami Tarquinia”, il riconoscimento "100% Made in Tarquinia": l'esclusiva "ovazione social" dedicata a ciò che, durante l'anno, ha esaltato, valorizzato e contemplato lo spirito tarquiniese.

L'oggetto del riconoscimento è stato il nuovissimo prodotto di Podere Giulio, l'azienda della famiglia Serafini: il succo di melagrana.

Un prodotto ottenuto da frutta 100% tarquiniese, derivante da un lungo studio della materia e spremuto a freddo.

«Un esempio – spiega Gagni – di inventiva, ricerca della qualità, imprenditorialità tarquiniese da prendere come esempio per le nuove generazioni. E' solo il primo dei riconoscimenti simbolici che saranno assegnati, sempre con l'obiettivo di sottolineare le straordinarie eccellenze della città di Tarquinia, le enormi potenzialità del territorio, l'orgoglio dei tarquiniesi per i tarquiniesi. Perché il regalo più bello che possiamo farci, a Natale, è quello di andare fieri e di credere nella bellezza che abbiamo».

