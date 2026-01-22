«SUTRI ha vissuto un momento di alto valore istituzionale con la visita del prefetto Sergio Pomponio. Una presenza che va ben oltre il gesto formale e che rappresenta un segnale forte e concreto di vicinanza dello Stato al nostro territorio e alla nostra comunità”. Lo afferma il sindaco Matteo Amori, che aggiunge: «Desidero esprimere il più sentito ringraziamento per l’attenzione, l’ascolto e la sensibilità dimostrate, che confermano un approccio autorevole e profondamente consapevole del ruolo che il prefetto è chiamato a svolgere. La sua presenza a Sutri - prosegue il primo cittadino - evidenzia una visione istituzionale capace di leggere i bisogni dei territori e di accompagnarli con responsabilità e concretezza, anche nel più ampio contesto provinciale». «Nel corso della visita - spiega Amori - abbiamo avuto il piacere di accompagnare il prefetto anche a visitare gli stendardi di Sant’Antonio Abate, accolto dai festaroli delle due Società, custodi di una tradizione profondamente radicata nella storia e nell’identità della nostra comunità». «Questa visita rafforza il dialogo tra le istituzioni e testimonia l’impegno a mantenere alta l’attenzione su Sutri, riconoscendone il valore, le potenzialità e le istanze. A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera città - conclude il sindaco Amori - rivolgo un sincero grazie per un segnale di attenzione che onora la nostra comunità e rafforza il senso di una presenza istituzionale salda, vicina e attenta».

