Un nuovo intervento di sgombero contro le occupazioni abusive delle case Ater è stato eseguito questa mattina in via Sant’Agostino, nel quartiere San Faustino. L’operazione ha riguardato, in particolare, un appartamento di una palazzina al numero civico 40.

Sul posto sono intervenuti polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. I tecnici della rete del gas hanno provveduto a interrompere la fornitura di gas per la messa in sicurezza dell’edificio. Presenti anche i tecnici di Ater che hanno bloccato con pannelli di legno l’immobile liberato. Pare che l’abitazione sarebbe stata trovata vuota e gli occupanti non sarebbero stati rintracciati.

La sindaca Frontini ha commentato così sui social: « Controllo e ripristino della legalità sulle occupazioni abusive. Questa mattina un nuovo sgombero di un appartamento a San Faustino, proseguendo l’attività avviata sul impulso del Comitato ordine pubblico e sicurezza lo scorso anno. Il contrasto alle occupazioni abusive è necessario per tutelare chi ha diritto a una casa e per contrastare il degrado e l’illegalità. Un grazie a tutte le forze dell’ordine, al prefetto e al questore, ai nostri agenti della polizia Locale che stanno lavorando affinché questo fenomeno sia sempre meno presente in città».