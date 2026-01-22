Gravissimo incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo sulla Cassia dove un ragazzo è morto e una persona è rimasta gravemente ferita.

Il fatto è accaduto all’altezza del chilometro 44 nel territorio comunale di Sutri a confine con Monterosi. Stando a quanto si è appreso, due auto si sono scontrate per cause ancora in corso d’accertamento. Nell’impatto violentissimo un ragazzo ha perso la vita e un’altra persona, ferita gravemente, è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e per gestire la viabilità che è andata in tilt.

Per consentire, infatti, i soccorsi e gli accertamenti dell’incidente, la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni e il traffico deviato con lunghe code e rallentamenti.

In direzione di Viterbo, la strada è stata chiusa dalla rotatoria all'altezza di Monterosi dove il traffico è stato deviato sulla Nepesina e sulla Cimina.

