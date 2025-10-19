Vittoria Tassoni*

Oggi vorrei proporti i biscotti alla zucca, una ricetta che ho ideato “frequentando”, durante il mio soggiorno americano, le cucine d’Oltreoceano e che ho voluto ribattezzare, con un pizzico di ironia, “ricetta American boy”.

Una ricetta che ti farà sorridere già dal nome e conquisterà subito chiunque vorrà assaggiarla. Inoltre sono il dolce perfetto da preparare con l’arrivo dell’autunno: la zucca è infatti uno di quegli ingredienti che non può mai mancare in questo periodo dell’anno in una cucina che si rispetti. E’ un ortaggio dolce, versatile e colorato che può essere trasformato in mille modi, in una semplice vellutata, in un contorno al forno oppure, come in questo caso, in dei biscotti buonissimi.

Ingredienti:

200 g zucca (già pulita)

100 g zucchero

1 uovo

300 g farina 0

1 cucchiaino bicarbonato

40 g olio di semi di girasole

zucchero a velo q.b. (per la copertura)

zucchero q.b. (per la copertura)

Preparazione:

Elimina la buccia dalla zucca e tagliala a dadini. Cuoci la zucca fino a quando non sarà diventata morbida. Io ho utilizzato il microonde, cuocendola per circa 7 min a 750w di potenza.

Una volta cotta, frulla la zucca fino ad ottenere una purea e lasciala raffreddare, poi versala in una ciotola grande ed uniscila agli altri ingredienti: farina, zucchero, uovo, olio e bicarbonato.

Impasta con le mani fino ad ottenere un composto omogeneo e leggermente appiccicoso. Lascialo riposare nel congelatore per circa 15 minuti.

Prendi una noce dell’impasto e crea con le mani tante piccole palline, passandole una ad una prima nello zucchero a velo e poi in quello semolato. Puoi usare in sostituzione di quest’ultimo anche lo zucchero di canna.

Disponi le palline su una teglia foderata con carta forno e infornale a 180°C per 15/20 minuti nel forno statico. Se invece lo utilizzi ventilato, falle cuocere per lo stesso tempo a 160°C.

Una volta cotti, sforna i tuoi biscotti alla zucca e, mi raccomando, lasciali raffreddare prima di servirli.

* Vittoria Tassoni, blogger, insegnante e cuoca dell’Alleanza Slow food

