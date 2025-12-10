CIVITAVECCHIA – La Protezione Civile di Civitavecchia partner operativa nel progetto europeo “Guardians” per la gestione delle emergenze nucleari

La Protezione Civile del Comune di Civitavecchia è stata ufficialmente riconosciuta come partner operativa del progetto europeo Guardians, dedicato alla gestione delle emergenze nelle crisi nucleari. Un progetto di rilevanza strategica a livello continentale che vedrà coinvolti, per i prossimi quattro anni, enti e istituzioni di diversi Paesi europei.

Il risultato è frutto dell’esperienza maturata negli anni nel coordinamento dei tavoli di gestione delle emergenze e del lavoro sinergico sviluppato dall’Amministrazione comunale attraverso l’Area 4 – Lavori Pubblici e Protezione Civile, grazie all’attività dell’ingegner Giulio Iorio, dell’architetto Paola Carboni e di Valeria Spampinato, in collaborazione con Enea e la Fondazione Policlinico Gemelli.

Un percorso tecnico e istituzionale che oggi consente alla Protezione Civile di Civitavecchia di sedere ai tavoli europei dove si costruiscono modelli, protocolli e strumenti per la gestione delle emergenze complesse, inclusi gli scenari di rischio nucleare.

«Questo traguardo è il risultato di anni di lavoro sul campo, di formazione costante, di esercitazioni e di una collaborazione istituzionale solida – ha commentato soddisfatto il Coordinatore dell’unità di crisi della Protezione Civile locale, Valentino Arillo – voglio ringraziare l’Amministrazione comunale, il sindaco Marco Piendibene e la Giunta per la visione e la fiducia dimostrate, così come i tecnici dell’Area 4 che hanno contribuito in maniera decisiva a questo percorso. Oggi la nostra Protezione Civile è riconosciuta come una realtà affidabile, preparata e all’altezza del contesto europeo».

Il progetto Guardians consentirà alla Protezione Civile di Civitavecchia di contribuire in modo attivo allo sviluppo di sistemi di risposta alle emergenze nucleari, con l’obiettivo di garantire livelli sempre più elevati di sicurezza e protezione per i cittadini europei. Un riconoscimento che conferma la qualità del lavoro svolto e il ruolo crescente della città nei network istituzionali di protezione civile.