ACQUAPENDENTE -«Il plesso della scuola primaria di Acquapendente presenta condizioni igienico-sanitarie adeguate e non c'è nessun allarme topi". La sindaca Alessandra Terrosi chiarisce la situazione dopo che l'opposizione ha sollevato il problema.

«Al pari di quanto già fatto dalla dirigente scolastica Luciana Billi, che ringrazio, l'amministrazione comunale - afferma Terrosi - ritiene doveroso tranquillizzare le famiglie degli alunni, i docenti e il personale Ata sulla sicurezza dell'edificio. Il 29 marzo abbiamo ricevuto comunicazione del ritrovamento di due ratti morti nel cortile interno della scuola primaria e si è subito provveduto alla derattizzazione eseguita dalla ditta Anticimex che ha posizionato trappole dal 6 all'11 aprile e, successivamente, ulteriori apposite esche. Al termine di queste operazioni, non è stata evidenziata alcuna presenza o traccia di roditori né ci è più stato segnalato niente di simile. Inoltre, sono stati delimitati con una rete metallica i tunnel di areazione che sfociano nel cortile». La sindaca rivendica, «come riconosciuto anche dalla dirigenza scolastica, che il Comune è intervenuto tempestivamente per il ripristino e il mantenimento della sicurezza igienico-sanitaria dei locali e degli spazi aperti interni della scuola primaria e ogni successivo monitoraggio ha rilevato la totale assenza di roditori». «Riconosco - ammette Terrosi - che abbiamo risposto effettivamente in ritardo all'interrogazione della minoranza dello scorso maggio, peraltro a sua volta presentata in netto ritardo rispetto alla segnalazione e alla risoluzione del problema. Tuttavia, non avendo più ravvisato presenze di roditori in seguito alle azioni immediatamente predisposte, abbiamo considerato la questione risolta, perché di fatto lo era, preferendo dedicarci ad altre importanti contingenze dell'attività amministrativa.

Chiarito questo - conclude Terrosi - gradiremmo da parte dell'opposizione un atteggiamento più responsabile e costruttivo, anziché procurare allarmi ingiustificati intorno a una situazione già risolta da mesi e arrivare a definire 'allarme topi' un ritrovamento isolato, circoscritto e mai più riscontrato in seguito».

