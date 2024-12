TARQUINIA - Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci ha fatto visita alla città di Tarquinia.

L'incontro, molto interessante e ricco di contenuti, si è tenuto nella sala del consiglio del palazzo comunale e ha visto la partecipazione dei volontari delle associazioni di protezione civile che operano sul territorio.

Il ministro ha voluto incontrare personalmente i volontari per riconoscere il loro impegno e sacrificio durante gli eventi di emergenza, sottolineando l'importanza del loro lavoro per la sicurezza e la protezione della comunità.

Al termine della cerimonia, la delegazione istituzionale si è spostata alla piazza d'armi del Centro di coordinamento regionale Aeopc Italia, sede della protezione civile comunale, in strada Vecchia della Stazione, per ulteriori incontri e discussioni sulle politiche di protezione civile e sulle strategie per affrontare al meglio future emergenze.

L'incontro si è concluso con un messaggio di gratitudine da parte del ministro Musumeci ai volontari e alle autorità locali per il loro impegno costante nella tutela della sicurezza e del benessere dei cittadini di Tarquinia.

«A nome dell'amministrazione comunale - afferma il sindaco Giulivi - ringrazio tutti i presenti».

