TOLFA - Nella Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza la consigliera comunale di opposizione e segretaria del Pd di Tolfa Sharon Carminelli interviene sottolineando: "In questa Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza c'è chi, in questo Paese, considera i bambini come problemi e numeri da far quadrare. Chi chiama i loro genitori carico residuale e li spedisce in Albania. Nel silenzio assordante del Governo Italiano, della presidente e dei suoi ipercattolici ministri, nella Striscia di Gaza l’esercito israeliano ha ucciso, in un solo anno, 11mila bambini e 6mila donne. Oltre 25mila bambini sono rimasti orfani di almeno un genitore, molti dei quali hanno subito lesioni fisiche, spesso permanenti. Bambini che hanno prima di tutto diritto alla vita, una vita degna di essere vissuta in serenità e accanto ai loro famigliari (quei pochi che li hanno ancora). Sono bambini che invece, riescono a malapena a sopravvivere. Mettetevi una mano sulla coscienza, poi forse, con quella stessa mano, potrete sgranare il rosario".

