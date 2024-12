ALLUMIERE - Ottima sinergia ad Allumiere fra l'associazione "Il Cammino dell'Allume Aps" con l'Università Agraria, con la scuola di Allumiere e il territorio: gli alunni della scuola Secondaria di primo grado hanno realizzato i cartelli che sono stati impiantato nel faggeto grazie proprio al progetto dell'Aps collinare.

"Siamo molto felici di vedere concretizzato un progetto al quale teniamo molto - spiegano dall'Aps Il Cammino dell’Allume - in collaborazione con l'Università Agraria di Allumiere, l'amministrazione comunale ed il Comitato del Monumento Naturale Il Faggeto, abbiamo installato la segnaletica realizzata dai ragazzi e le ragazze delle Scuole Medie di Allumiere presso il Monumento Naturale».

«Le frecce segnaletiche - sottolineano dall’associazione - portano i nomi e i disegni degli animali presenti nel nostro territorio ed i disegni sono stati realizzati nell'anno scolastico 2022/ 2023 e sono stati esposti durare la festa "Sentieri Fioriti"».

«Il progetto è ancora work in progress e non vediamo l'ora di vederlo finito - aggiungono - Vogliamo ringraziare in modo particolare la professoressa di Arte e Immagine Arianna Mortellaro e la nostra segretaria Gisella Poce che, con il loro impegno e la loro disponibilità, hanno lavorato fattivamente alla realizzazione delle opere».

«La nostra associazione - concludono dal Cammino dell’Allume - promuove questo tipo di progetti al fine di sensibilizzare i ragazzi al rispetto e alla valorizzazione del nostro territorio. Ora non resta a tutti che andarli a vedere dal vivo. Buon cammino a tutti".

