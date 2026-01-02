CIVITAVECCHIA – Mattinata movimentata oggi nel porto di Civitavecchia, dove una nave di linea, durante le manovre di ormeggio, ha urtato la banchina a causa dei forti venti di Libeccio che stanno interessando il litorale tirrenico. L’impatto ha provocato alcuni danni allo scafo dell’unità, senza tuttavia causare feriti né situazioni di pericolo per l’equipaggio o per i passeggeri né tantomeno problematiche ambientali.

La situazione è stata prontamente gestita dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, intervenuta sul posto con proprio personale tecnico.

Le operazioni si sono svolte in condizioni di sicurezza e l’evento è rimasto sotto controllo fin dalle prime fasi.

Sono attualmente in corso da parte degli Ispettori specializzati in sicurezza della navigazione della Guardia Costiera di Civitavecchia, in collaborazione con gli Ispettori dell’ente di classifica RINA SERVICE, gli accertamenti tecnici per valutare l’entità dei danni riportati dalla nave e la ripresa in sicurezza del servizio da parte dell’unità danneggiata.

Per quanto riguarda il servizio ai viaggiatori, la compagnia di navigazione ha attivato immediatamente le procedure di assistenza.

I passeggeri che non potranno partire questa sera con la nave coinvolta nell’urto sono stati infatti riprotetti su un’altra nave di linea in partenza dal porto di Livorno, garantendo così la prosecuzione del viaggio, seppur con una variazione dello scalo.

Il traffico portuale non ha subito rallentamenti.

Avviata l’inchiesta tecnico- amministrativa sulle cause del sinistro da parte della Guardia costiera di Civitavecchia per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, anche in relazione alle avverse condizioni meteo-marine che hanno reso più complesse le manovre di attracco.

©RIPRODUZIONE RISERVATA