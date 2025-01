LADISPOLI – Torna con grande entusiasmo “I piccolissimi Nati per Leggere”, evento sempre molto atteso dai bambini per le letture dedicate ai bambini da 0 a 12 mesi ed alle famiglie in attesa. Il prossimo appuntamento si terrà nella biblioteca comunale lunedì 10 febbraio alle 9.15 grazie al gruppo dei “Volontari Nati per Leggere di Ladispoli”, impegnato da tempo nella condivisione di questo progetto che ha come finalità quella di spiegare l’importanza della lettura in famiglia. «Leggere insieme al proprio bambino sin dalla più tenera età – dicono i responsabili -, e addirittura prima che nasca, è un'abitudine che permetterà di stabilire con lui un rapporto e un legame importanti, migliorerà la sua vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchendo il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali». La partecipazione è libera e gratuita ma è necessaria la prenotazione ai contatti della biblioteca Peppino Impastato.

