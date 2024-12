Il Natale si è chiusodomenica per i numerosi bikers accorsi per il tradizionale evento di beneficenza a favore dell'Associazione Campo delle Rose. Quest'anno infatti la consueta manifestazione "Natale in moto" alla terza edizione si è svolta nella giornata di domenica 14 gennaio a testimoniare come il sentimento del Natale debba mantenersi anche oltre le normali festività di calendario.

L'evento è stato organizzato da Outletmotostore Viterbo e dal Motoclub Vigili del Fuoco VT in collaborazione con l'Unione Motoclub Viterbese, il Viterbo Chapter e l'Harley Davidson Viterbo dalla cui concessionaria al Poggino è partito il raduno delle numerose e rombanti motociclette, che dopo aver consegnato a Valle Faul una targa all'assessore Katia Scardozzi del Comune di Viterbo patrocinante dell'evento, si è diretto alla volta di Campo delle Rose per una giornata di divertimento, compagnia e buon cibo.

Veramente tanti i premi distribuiti ai partecipanti, per i quali si ringraziano Ebreeze Viterbo, Marco's Bar, Xò cocktail bar, Fit&Go, Un sacco buono, Sand Glass Pub, Officina 72, Vitertire, Carrozzeria Fiorillo, Dolciaria Rinaldone, Veressenze, Methodo Store, Ferrari Moto, Comi moto, Bajocchi, Coccia Sesto e Be Fluid.

Il ricavato della manifestazione è stato di 2.052 euro che ovviamente sarà destinato al completamento del Centro residenziale per ragazzi autistici e con disabilità mentale su cui l'associazione è impegnata da tempo.

