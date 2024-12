FIUMICINO - «Fiumicino avrà le proprie luminarie, un grande albero di Natale e un villaggio natalizio.

Posso confermare che le anticipazioni rimbalzate oggi sono vere».

Questo l’annuncio di Federica Poggio ,della commissione cultura Comune di Fiumicino e capogruppo lista civica Baccini Sindaco. La capogruppo continua: «Sarà uno spettacolo senza precedenti, ambizioso, che coinvolgerà tutte le località del Comune e sono sicura lascerà a bocca aperta cittadini e turisti. Il progetto, ormai definito, verrà illustrato nei prossimi giorni in commissione ai componenti di maggioranza e di opposizione.

Si partirà illuminando la sede comunale con lucine sulle facciate e una stella cometa in centro. Si proseguirà poi con gli alberi del Ponte del 2 Giugno arrivando alla rotonda tra via degli Orti e via delle Ombrine con un albero illuminato di 12 metri di altezza».

«Inizierà il villaggio con luminarie artistiche in via della Torre clementina e a piazza Grassi, verrà illuminata la passerella e il parcheggio della Darsena. Verranno coperte tutte le località di Fiumicino con alberi luminosi e sculture illuminate».

«Voglio ringraziare il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, – conclude la Consigliera – per avermi dato l’onere e l’onore di portare avanti in prima persona questa nuova splendida visione che abbiamo del nostro territorio, coltivata insieme agli assessori Valentina Torresi e Raffaello Biselli. Abbiamo in serbo grandi sorprese. Stiamo lavorando sodo da settimane per rendere la nostra città sempre più bella e attrattiva».