CIVITAVECCHIA – In vista delle festività natalizie cambia l’orario di apertura dei Bagni della Ficoncella. Civitavecchia servizi pubblici comunica che la struttura resterà chiusa l’8 dicembre, il 24, 25 e 26 dicembre, il 1° gennaio 2026 e il 6 gennaio 2026.

Per la giornata di mercoledì 31 dicembre è invece previsto un orario ridotto, con apertura dalle 8 alle 14. Anche quest’anno, quindi, il sito termale resterà chiuso durante le feste e, soprattutto, durante il capodanno. Lo scorso anno la decisione aveva sollevato diverse polemiche in città.

