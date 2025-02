Due persone “insospettabili” sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e circa 10 chili di marijuana sono stati sequestrati dai carabinieri. A finire nei guai un 45enne artigiano e e una 52enne impiegata nel settore del turismo.

Ai due si è risaliti martedì scorso nel corso di un servizio antidroga attuato di carabinieri della Compagnia di Viterbo. Militari della Stazione di Soriano nel Cimino in perlustrazione lungo la strada provinciale Ortana hanno fermato l’uomo originario di Amelia e, da un controllo dell’autovettura, hanno trovato residui di marijuana nell'abitacolo.

Avendo avuto il sospetto che l’uomo potesse aver trasportato significative quantità di stupefacenti con lo stesso mezzo, hanno deciso di perquisire abitazione nella sua disponibilità ad Attigliano, dove sono stati rinvenuti circa 2,56 chili di marijuana, suddivisi in numerose buste e cassette di plastica, 2 bilancini di precisione e macchina plastificatrice.

La perquisizione è stata allora estesa a un casale proprietà di 52enne a Penna in Teverina dove l’uomo aveva abitato in precedenza. Qui sono stati trovati alcuni grammi di hashish, papaveri da oppio essiccati, semi di canapa e semi di papavero da oppio e circa 3,17 kg di marijuana, suddivisi in buste di plastica. Una ulteriore perquisizione è stata eseguita presso l’abitazione della donna a Lugnano in Teverina nel corso della quale ssono stati trovati circa 4,2 kg di marijuana, suddivisi in un’ottantina di buste di plastica termosaldata.

Tutta la droga è stata sequestrata e i due sono stati tratti in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La competente autorità giudiziaria ternana ne ha disposto gli arresti domiciliari.