La squadra mobile di Viterbo, nell’ambito di servizi volti alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto arrestato un 54enne italiano con numerosi specifici precedenti di polizia legati alla droga, per detenzione a fini di spaccio di circa 70 grammi di cocaina.

In particolare, a seguito di attività info-investigativa, i poliziotti della sezione Antidroga hanno effettuato una perquisizione nel domicilio dello spacciatore nel capoluogo viterbese. Nel mese di luglio, in un’abitazione ubicata in un altro civico della stessa strada, gli agenti avevano arrestato un senegalese sorpreso in possesso di più di 30 pasticche di Mdma riconducibili, per forma e logo, alle pericolose blue punisher.

Il 54enne invece deteneva cocaina e circa duemila euro, verosimilmente riconducibili all’attività di spaccio. L’uomo è stato quindi arrestato dalla polizia e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a disposizione della procura di Viterbo, che coordina le indagini, in attesa dell’udienza di ieri davanti al gip che ha convalidato l’arresto.