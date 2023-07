Aveva un panetto di quasi 50 grammi di “polline di hashish” e 10 grammi di marijuana suddivisa in 18 dosi e tutto l’occorrente per il confezionamento dello stupefacente. Un 27enne romano, gravato da precedenti di polizia, di fatto residente nel centro di Viterbo è stato arrestato dai carabinieri del Norm che gli hanno trovato tutto questo materiale nell’abitazione. La droga e l’occorrente per il confezionamento delle dosi è stato sequestrato dai carabinieri.

L’Arma sottolinea che “il costante controllo del territorio da parte dei carabinieri rappresenta un pilastro fondamentale per garantire la legalità nel centro storico cittadino, contribuendo a far la sicurezza dei cittadini e combattendo quei fenomeni di microcriminalità che invece ne vanno a dare una minor percezione La presenza e l’impegno dei carabinieri è costante al fine di instaurare un senso di fiducia fra la popolazione locale, incoraggiando anche la collaborazione dei cittadini nel segnalare eventuali situazioni di pericolo o comportamenti sospetti”.