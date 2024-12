Nasconde droga negli ovetti di cioccolata ma non riesce a nascondere il nervosismo davanti ai carabinieri che lo fermano per un controllo e finisce nei guai. È accaduto nei giorni scorsi quando i carabinieri di Faleria nel corso di un servizio perlustrativo lo hanno fermato in auto. L’uomo, un 26enne residente a Fiumicino si è mostrato subito insofferente al cospetto dei militari che, ad una prima ispezione visiva all’interno del veicolo hanno notato la presenza di elementi utili alla consumazione di sostanze stupefacenti. I militari quindi, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno perquisito l’auto e nello sportello lato conducente, all’interno di una confezione di plastica dei più famosi ovetti di cioccolato, hanno trovato un pezzo di hashish del peso di 2,4 grammi. Lo stupefacente è stato sequestrato, l’uomo segnalato alla prefettura e gli è stata ritirata la ritiro della patente di guida.