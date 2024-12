Un uomo, di nazionalità albanese, residente a Roma, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di 4 involucri di cocaina durante un controllo dei carabinieri della Stazione di Sutri. Nei giorni scorsi i militari hanno intensificato le attività di contrasto alla vendita e all’uso di droghe, portando avanti un’operazione di controllo nella zona. Durante un servizio, una pattuglia ha notato un’autovettura che ha attirato l’attenzione per aver aumentato la velocità in una strada poco illuminata. I militari hanno fermato il veicolo e richiesto i documenti al conducente, un uomo di cittadinanza albanese. Nonostante risultasse in regola con la documentazione, il suo comportamento ha sollevato sospetti dei carabinieri. Decisi a fare luce sulla situazione, i militari hanno effettuato una perquisizione sia della persona che del veicolo, scoprendo quattro involucri in cellophane contenenti quasi 4,5 grammi di cocaina nascosti nella scatola dei fusibili e arrotolati in un calzino. Lo stupefacente è stato sequestrato e l’uomo accompagnato presso la sua abitazione per la successiva perquisizione. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. “L’attività - spiega l’Arma è stata disposta nell’ambito delle azioni di controllo del territorio e di contrasto a qualsiasi forma di illegalità posta in atto dal Comando provinciale del carabinieri di Viterbo e dalla Compagnia di Ronciglione, con lo scopo di dare un concreto senso di sicurezza, ponendo la massima attenzione sulle zone più trafficate, sugli esercizi commerciali attraverso l’identificazione di persone e il controllo dei mezzi di circolazione”.