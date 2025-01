Nasconde armi nel trattore ma viene scoperto e finisce nei guai.

Giovedì gli uomini della squadra mobile di Viterbo hanno effettuato una perquisizione a casa di un itliano residenti a Sutri sospettato di detenere illegalmente armi presso la propria abitazione.

Sospetti che hanno trovato conferma. Nel corso della perquisizione che ha interessato anche un fondo agricolo nelle pertinenze dell’abitazione dell’uomo, infatti, è stato rinvenuto, nascosto sotto un trattore, un involucro in plastica al cui interno erano nasconti un fucile, del tipo doppietta non censito, munizionamento per fucile e pistola e un coltello a serramanico.Armi e munizioni che sono state sequestrate.

L’uomo, gravato da precedenti specifici e dalla misura di prevenzione dell’avviso orale del questore è stato deferito all’autorità giudiziaria per detenzione illegale di armi con l’aggravante di essere stato commesso da persona sottoposta ad una misura di prevenzione personale.