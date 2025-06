TARQUINIA - Tarquinia e Cerveteri annunciano una grande novità: nasce “Via Etrusca”. Questo il nome del progetto che prevede l’ideazione e l’attuazione di una strategia promozionale che racconti al grande pubblico il Patrimonio Unesco di Tarquinia e Cerveteri. Un itinerario tematico a 360 gradi che ripercorre le tracce del popolo etrusco. Il centro del viaggio lungo la “Via Etrusca” sarà quello dedicato ad una figura centrale della società etrusca: la donna.

Colta, libera ed emancipata, prototipo unico nell’antichità, la cui forza e bellezza si ripercuotono ancora oggi negli splendidi affreschi della Necropoli dei Monterozzi di Tarquinia, nei manufatti conservati nel Museo Archeologico di Tarquinia e nel Museo Nazionale Cerite di Cerveteri.

Per raccontare la Via Etrusca, un piano di comunicazione che prevede diversi contenuti innovativi con protagonista proprio una donna, molto speciale. Un’attrice, volto noto del cinema italiano e star a livello internazionale per aver recitato anche in pellicole candidate agli Oscar, è stata scelta come ambassador di “Via Etrusca”: il suo bellissimo volto e la sua voce, scandiranno un viaggio alla scoperta dei capolavori del territorio, dai vivaci colori della Necropoli di Tarquinia, agli scenari incantevoli offerti dall’Ara della Regina e dal porto di Gravisca, fino alle suggestive cartoline della Necropoli della Banditaccia mentre verrà percorsa anche la Via Degli Inferi.

Proprio in questi giorni, la speciale amabassador di “Via Etrusca” si troverà nel territorio per partecipare alle riprese di un innovativo spot tv prodotto da Skylab Studios in collaborazione con la troupe video diretta dal regista Alessandro Passamonti, con lo scopo di realizzare un prodotto unico, da destinare anche alla tv italiana. Lo spot tv sarà solo il primo di una serie di interventi e produzioni che vedranno Tarquinia e Cerveteri protagoniste di un racconto innovativo volto alla presentazione al mondo della Via Etrusca.

