CERVETERI – Fondi del Pnrr per ristrutturare il nuovo portale del municipio. Per la classe politica sarà «moderno, progettato per offrire un'esperienza facile e accessibile a tutti i cittadini, con una grafica innovativa, ricco di informazioni sui servizi della pubblica amministrazione, dell’attività del sindaco e della giunta, sugli appuntamenti per la cittadinanza, sulle attrattive culturali e naturalistiche della città».

Il nuovo sito internet istituzionale è nato grazie ai finanziamenti statali. «Lo abbiamo voluto come un grande palazzo di vetro virtuale – ha spiegato il sindaco, Elena Gubetti -, all’interno del quale ogni cittadino possa reperire, consultare e scaricare con estrema semplicità tutto ciò di cui necessita. Per tale motivo, in questi mesi, con un gruppo di costituito dai nostri dipendenti comunali è stato svolto un meticoloso lavoro di progettazione per dare vita alla struttura del sito, che crediamo i cittadini potranno trovare davvero di facile utilizzo». Per il primo cittadino Gubetti il sito «và incontro ai principi di trasparenza e accessibilità della pubblica amministrazione sui quali la nostra squadra di Governo da sempre lavora». Il dominio del sito rimarrà sempre lo stesso, ossia www.comune.cerveteri.rm.it. Il sito è stato realizzato con i fondi del Pnrr per la digitalizzazione e progettato in house dall’ente insieme a Capitale Lavoro Spa, società di Città Metropolitana di Roma Capitale specializzatanel miglioramento della qualità dei servizi.

