FIUMICINO - È nato il Comitato “In Pista”, un’iniziativa promossa da cittadini, operatori aeroportuali, lavoratori di diversi settori, famiglie e giovani che hanno «il comune obiettivo di valorizzare il ruolo strategico dell’Aeroporto Leonardo da Vinci e sostenere il suo sviluppo come motore economico e sociale per il territorio».

«Lo scalo di Fiumicino, infatti, rappresenta - per il portavoce del Comitato Mauro Gonnelli, imprenditore e politico locale - un’infrastruttura unica, volano di potenziale crescita, che ha proiettato e proietta sempre più la città sulla scena nazionale e internazionale nel settore turistico e dell’aviazione. La sua presenza, da oltre 60 anni, ha infatti significativamente migliorato nel corso del tempo il tessuto economico locale, creando occupazione diretta e indiretta e favorendo lo sviluppo di comparti-chiave come i trasporti, la logistica, la ricettività, il settore immobiliare e quello della formazione. Il nuovo Comitato – aggiunge Gonnelli - nasce quindi dalla consapevolezza che opporsi alla crescita dell’aeroporto e delle sue infrastrutture, tra cui la quarta pista, significherebbe frenare il progresso della città di Fiumicino, mettendo a rischio migliaia di nuovi posti di lavoro e penalizzando l’indotto economico». “In Pista” si propone quindi di sensibilizzare la comunità e le istituzioni sull’importanza di sostenere il potenziamento dell’Aeroporto Leonardo da Vinci, affinché continui a essere un volano di sviluppo per il territorio, per la Regione e per l’intero Paese.