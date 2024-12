ORTE - Un progetto che intende rispondere alla carenza di servizi specifici per l’età evolutiva nel territorio, offrendo alle famiglie una rete di supporto multiprofessionale, con personale preparato in grado di accogliere i minori fin dalla più tenera età agendo in ottica di prevenzione.

Il centro polifunzionale per l’età evolutiva “Mariposa” verrà inaugurato venerdì 19 aprile alle 11 a Orte, presso la sede di via dei Calafati n°13 C (località Petignano), e ospiterà servizi privati alle famiglie e Piani Assistenziali Individualizzati (PAI), predisposti dalla Asl di Viterbo, grazie all’intervento di Tnpee, logopedisti, educatori, psicologi, tutor specializzati e assistenti alla Caa con esperienza.

Nel 2021, in collaborazione con la dottoressa Maria Grazia Realacci, la cooperativa sociale Gea avvia i primi servizi specialistici per l’età evolutiva ad Orte presso lo studio pediatrico di via Le Piane n°44, con la finalità di creare una rete sul territorio per le diagnosi precoci dei disturbi dell’età evolutiva del neurosviluppo. Oggi, vista la crescente richiesta delle famiglie che necessitano di un supporto specializzato, viene inaugurato un centro ad hoc in grado di offrire una vasta gamma di servizi alle famiglie per bambini e ragazzi dai 2 ai 18 anni: terapie della neuropsicomotricità, logopedia, supporto psicologico, assistenza alla comunicazione aumentativa alternativa (CAA), parent training, aiuto compiti e tutoraggio specialistico allo studio per bambini e ragazzi Bes, Dsa e Adhd.

Ad oggi la cooperativa, oltre che nel nuovo Centro “Mariposa” di Orte, gestisce servizi specifici per l’età evolutiva anche presso le sue sedi di Viterbo e Nepi.

Per info: dottoressa Chiara Valentini (391.7336407) – chiara.valentini@coopgea.it.

©RIPRODUZIONE RISERVATA