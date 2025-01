ALLUMIERE - Successo ad Allumiere per la grande festa di Capodanno che si è svolta in piazza e che ha richiamato tante persone di ogni età. Musica, ballo, allegria, condivisione, comunità: questi e tanti altri gli ingredienti che hanno reso la veramente riuscita.

Il Capodanno di comunitá è piaciuto veramente a tutti e tanti sono stati i complimenti e gli apprezzamenti espressi dai cittadini.

Encomiabile la scelta della giunta Landi e della Pro Loco di scommettere e investire nell'organizzare il Capodanno in piazza. Molti i commenti dei residenti di altri comuni che hanno elogiato gli organizzatori e hanno criticato i propri comuni che non hanno fatto la stessa scelta. Apprezzati sia Pierdavide Carone che il dj Provenzano.

Bravissima Roberta Frascarelli (La Roby), la presentatrice dell'evento.

"È stato un vero successo - spiega la presidente della Pro Loco di Allumiere Maria Pinardi - è stata una serata molto partecipata che ha visto la presenza di tanti giovani, ma anche tante famiglie"

La serata è iniziata alle 23 con il concerto live di Pierdavide Carone; a seguire alle ore 24, dopo il countdown, c'è stato il brindisi con l'amministrazione comunale: sul palco il sindaco Luigi Landi, gli altri amministratori comunali, il team della Pro Loco e il bravissimo dj Provenzano che ha fatto ballare la gente in piazza fino alle due di notte.

La proloco e l'amministrazione comunale desiderano esprimere un sentito ringraziamento ai vigili urbani e alla protezione civile per l'ottimo servizio offerto in occasione della mega Festa di Capodanno in piazza della Repubblica.

"Ringraziamo inoltre - spiegano all'unisono il sindaco Landi, gli altri membri dell'amministrazione comunale, la presidente Maria Pinardi e tutti i membri del direttivo della Pro Loco - la professionalità e la dedizione dimostrate dallo staff del bar Fontana Tonna (che è rimasto aperto tutta la notte) hanno contribuito in modo significativo al successo dell'evento, creando un'atmosfera accogliente e festosa che ha reso la giornata indimenticabile per tutti i partecipanti. Grazie per aver reso questo evento speciale e per il vostro continuo impegno nella nostra comunità".

