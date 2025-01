SANTA MARINELLA - Da oggi e fino al termine dei lavori entra in vigore il divieto di sosta su entrambi i lati di via della Repubblica, la strada adiacente a Piazzale Gentilucci, in pieno centro città. Lo prevede l’ordinanza del 23 dicembre istituita per agevolare i lavori di intervento urgente per la messa in sicurezza del muro di contenimento dell'area “Ex Fungo”. «Sull’intera carreggiata - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Amanati -, comprese eventuali rientranze, sono vietati la sosta e la fermata di tutti i veicoli. Gli agenti della Polizia locale vigileranno affinché venga rispettata l’ordinanza e non si crei intralcio e ostacolo ai lavori di rifacimento del muro. Laddove si dovesse contravvenire al divieto, i mezzi saranno multati e rimossi forzatamente». Da sopralluoghi effettuati dagli uffici tecnici, era infatti emersa la necessità di intervenire prontamente sulla struttura, che presentava criticità tali da richiedere una completa ristrutturazione, attesa da tempo.

